Из-за упавшего дерева в Пуэрто-Рико без света остались 870 тысяч человек

Около 870 тысяч потребителей остались без света после того, как на провода одной из линий электропередач в гористой местности Пуэрто-Рико упало дерево. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщил канал CNN.

По данным энергетиков, вдоль ЛЭП проводилась обрезка деревьев и сотрудник компании-подрядчика случайно "уронил" ствол на провода. Из-за разрыва в цепи основной ЛЭП столицы Пуэрто-Рико пришлось в экстренном порядке переводить на резервные источники питания больницы, международный аэропорт и другие объекты инфраструктуры, пишет korrespondent.net В Twitter энергопоставляющей компании заявили, что по состоянию на 5.00 утра по молдавскому времени восстановлено электроснабжения для 784 тысяч потребителей.

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