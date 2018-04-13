Карманник попался в руки столичных правоохранителей

Уроженца Криулян задержали по подозрению в краже в столице. 44-летний мужчина вытащил кошелек из кармана 67-летнего пенсионра и тут же угодил в руки правоохранителей.

По данным полиции, подозреваемый ранее был судим за аналогичные преступления. Ему грозит штраф от 32 тысяч до 42 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.

Граждан призывают быть внимательными и следить за личными вещами, чтобы не стать жертвой карманников.