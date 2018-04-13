Побережье Байкала захватывают опасные водоросли

Побережье озера Байкал уже почти на 60 процентов покрыто опасной водорослью спирогирой, загрязнение прибрежной зоны приобретает катастрофические масштабы, предупреждает центр "Антистихия".

"Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60 процентов побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты центра отмечают, что, по данным Лимнологического института Сибирского отделения академии наук России, "особую опасность для экосистемы озера Байкал представляет процесс "скрытой эвтрофикации" мелководных и заплесковых зон под воздействием избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора, что связано со сбросами неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты".

"Несмотря на запланированный в 2017-2022 годах ввод в действие новых и реконструкцию существующих очистных сооружений и канализационно-насосных станций, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения не обеспечивают должную степень очистки", — подчеркивается в документе.

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро "превосходных степеней": самое глубокое (1637 метров), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20 процентов мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.