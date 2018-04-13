Участок реки Миссисипи в Новом Орлеане закрыли из-за утечки дизтоплива

Береговая охрана США закрыла 16-километровый отрезок реки Миссисипи в районе Нового Орлеана из-за утечки дизельного топлива, сообщает издание Advocate.

По данным портала, судно под флагом Сингапура врезалось в причал, после чего произошла утечка 4200 галлонов (16 тысяч литров) топлива, передает РИА Новости.

Ведутся работы по сбору топлива с поверхности, власти расследуют причины инцидента. Посетителей проходящего в районе Французского квартала фестиваля развозят на автобусах, так как движение паромов остановлено.