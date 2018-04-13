Дизельный скандал: Volkswagen меняет главу

Новым главой немецкого автопроизводителя Volkswagen станет Херберт Дис, ранее отвечавший за развитие бренда. Такое решение принял наблюдательный совет компании.

Одна из главных задач нового руководителя - развитие сферы электромобилей.

Дис сменит Маттиаса Мюллера, который возглавил VW осенью 2015 года, будучи назначенным на эту должность на фоне так называемого дизельного скандала. Изначально предполагалось, что его контракт истечет в 2020 году, однако стороны достигли обоюдного согласия по его расторжению, пишет korrespondent.net

В 2015 году власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Летом 2017 года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций автовладельцам США. "Дизельный скандал" обошелся компании в десятки миллиардов долларов.