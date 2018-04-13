В Одессе на пляже загорелся ресторан. ФОТО

В Одессе утром в пятницу, 13 апреля, на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана загорелся ресторан Песок. Как сообщает Думская, возгорание началось около 11:00.

"На данный момент к месту пожара прибыли спасатели, которые пытаются добраться до горящего помещения. Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь перекидывается на спасательную станцию, которая примыкает к ресторану. На данный момент пожарные пытаются спасти лодки, пишет korrespondent.net

Напомним, минувшим летом пожар полностью уничтожил ресторан Хуторок на пляже Ланжерон в Одессе. Площадь возграния составила тысячу квадратных метров.