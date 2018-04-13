В Мексике убили мэра города

Мэр города Тланепантла в мексиканском штате Пуэбла был убит в четверг, сообщает генеральная прокуратура штата.

"Прокуратура расследует убийство мэра Тланепантлы Хосе Эфраина Гарсии, который ехал в машине по дороге между Сан-Пабло-Актипаном и Тепеакой, когда другие машины перекрыли ему путь и он был ранен из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

Мэр был доставлен в госпиталь, однако от полученных ранений скончался.

Это далеко не первый случай убийства мэров мексиканских городов. Так, в 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала, напоминает РИА Новости

В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.