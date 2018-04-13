Британия извинилась за досмотр самолета "Аэрофлота"

Британский центр по безопасности полетов рассказал о причинах досмотра на борту самолета "Аэрофлота" в Лондоне, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Предоставил (причины. — Прим. ред.). И даже извинился", — рассказал министр в в кулуарах Красноярского экономического форума.

Инцидент произошел 30 марта в аэропорту Хитроу. Британская полиция и таможня провели досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился вылететь из Лондона в Москву. По словам капитана воздушного судна, они не объяснили причины проверки и не составили акт, но требовали, чтобы экипаж покинул борт, хотя это противоречит правилам. В конце концов капитану разрешили остаться в кабине, но полностью контролировать происходящее он не мог.

В Минтрансе сообщили РИА Новости , что координационный центр по авиабезопасности России направит запрос Лондону о причинах инцидента.

На следующий день замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что проверка проводилась в рамках стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ. Замминистра также отметил, что после досмотра экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.