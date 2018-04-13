Ученые из США вернули парализованному человеку чувствительность. Как сообщает "МедикФорум", речь идет о возвращении тактильных ощущений за счет прямого воздействия на мозг.
Эксперты вводили электроды в некоторые участки мозга и воздействовали на него. В итоге нервная система начала вновь передавать сигналы о полученных сигналах - тактильных раздражителях, передает meddaily.ru.
В частности, производилась стимуляция зоны мозга, отвечающей за ощущение тела в пространстве и температуры. Полностью паралич это не устранило, однако пациент частично вернул контроль над своим телом.
А вот другая группа специалистов делает ставку на генетику. Исследователи обнаружили, что многие гены, запускающие естественную регенерацию спинного мозга у миног, также участвуют в восстановлении периферической нервной системы у млекопитающих. Открытие специалистов может привести к разработке новых методов борьбы с повреждениями спинного мозга у людей.
Миноги - бесчелюстные животные, обитающие в воде. Общий предок миног и людей жил примерно 550 миллионов лет назад. У миног происходит полная регенерация спинного мозга без лечения. Через 10-12 недель после паралича они вновь могут плавать. Исследователи изучали процесс восстановления спинного мозга у миног. Специалисты брали у животных образцы мозга сразу после травмы, в процессе регенерации и после полного восстановления.
Исследователи установили: множество генов в спинном мозге миног менялось в ходе регенерации. Кроме того, изменились уровни экспрессии ряда генов в головном мозге. Многие гены, связанные с восстановлением, были частью сигнального пути Wnt, играющего важную роль в развитии тканей и регенерации у других животных.
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telegraph.md