Центральный районный суд Кемерово в пятницу удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства РИА Новости.
Ранее СК России сообщал, что задержанному начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, при пожаре он "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В четверг в суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".
Пожарному грозит до семи лет тюрьмы. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, следствию надо понять, насколько действия обвиняемого соответствовали ведомственным инструкциям — если в этом отношении проблем нет, то и оснований для преследования тоже нет. В МЧС уверены, что Генин действовал строго по уставу.
Ранее по делу были задержаны, а затем арестованы до 25 мая семь человек: управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании — собственника здания Юлия Богданова и экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Все фигуранты, за исключением Соболева, обжаловали арест, однако апелляции были отклонены.
В результате пожара в "Зимней вишне" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
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