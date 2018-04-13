Ремонтники Apă-Canal Chişinău будут на службе и в празничные дни

Ремонтные бригады "Apă-Canal Chişinău" будет работать на Радоницу, 14-16 апреля, для обеспечения оказания услуг водоснабжения на самом высоком уровне, сообщили в предприятии.

Звонки в диспетчерскую службу (022) 256-666 будут приниматься круглосуточно. Для оперативного реагирования в праздничные дни, будут работать по десять бригад для устранения аварий на водопроводных сетях и по две команды для сетей канализации. В случае необходимости, их количество может быть увеличено, передает ipn.md.



„Ремонтные бригады будут действовать быстро, чтобы все аварии или неисправности, возникшие в системе водоснабжения, были устранены своевременно, чтобы абоненты компании могли получать услуги на оптимальных параметрах”, - говорится в сообщении для прессы предприятия.



В Пасхальные дни 7-9 апреля было устранено 64 аварий, зарегистрированных на сетях водопровода и 34 на канализационных сетях.