Названы победители конкурса World Press Photo

В Амстердаме был назван победитель престижного международного конкурса World Press Photо. Лучшим в этом году был признан снимок венесуэльского фотографа Рональдо Шемидта. Он запечатлел протестующего, охваченного огнем после столкновения с полицией. Об этом отмечается на официальном сайте конкурса.

На фотографии Шемидта запечатлен митинг против Николаса Мадуро. Демонстрант - 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса - бежит в противогазе, охваченный огном. Снимок был сделан 3 мая 2017 года в Каракасе.

"Это классическая фотография, но она имеет удивительные энергию и динамику. Цвета, движение, композиция ... У меня это вызывает очень сильные эмоции", - прокомментировала выбор победителя председатель жюри Магдалена Херрейра.

Победитель всего конкурса выбирался из шорт-листа, включавшего шесть фотографий. Другие снимки, отобранные судьями и ставшие финалистами представлены в галерее Корреспондент.net: