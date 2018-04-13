Исследователи из Университета Калифорнии утверждают, что подобрались к разгадке улыбки Моны Лизы, чье выражение лица много веков вызывает споры об эмоциях, которые хотел выразить Леонардо да Винчи на своей самой известной картине. Американские специалисты полагают, что созерцающие картину по-разному трактуют странную улыбку в зависимости от своего опыта и того, как мозг обрабатывает близкие к нейтральному выражения лиц. Об этом пишет The Daily Mail.
Выставленная в Лувре "Джоконда" ("Мона Лиза") Леонардо - одна из самых знаменитых картин в истории искусства. Ученым, художникам и любителям на протяжении долгого времени не удается прийти к консенсусу о том, что выражает лицо на картине: кому-то женщина кажется довольной, другим - что она скрывает отвращение, третьим - что странная улыбка обусловлена недомоганием или же в ней зашифрован некий символ.
Команда во главе с профессором Эрикой Сигель предположила, что в восприятии выражений лица предыдущий опыт играет важную роль и на самом деле мозг не реагирует на эмоцию, а пытается ее предсказать на основе пережитого. Переоценка опыта происходит только в случае, если интерпретация оказалась ошибочной. Но неподвижная картина никакой обратной связи не даст, и потому ваше восприятие улыбки Джоконды - исключительно отражение ваших эмоций, передает newsru.com.
В ходе эксперимента Сигель попыталась воссоздать подсознательное воздействие, используя разные картины для двух глаз участников эксперимента, у которых был выраженный доминантный глаз. Ему показывали нейтральные лица, а второму глазу на короткое мгновение - лица людей с четко очерченными эмоциями: счастья, отвращения, испуга и т. д. Ученые предположили, что эту часть информации будет обрабатывать подсознание.
Исследование, в котором приняли участие более 40 добровольцев, показало, что люди сознательно интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второй глаз получил моментальную "порцию счастья". И наоборот.
"Если в Лувре вы переживаете лучший момент в жизни, вы увидите [на лице Джоконды] умиротворенную улыбку", - говорит Сигель. Но если вы смотрите на Монe Лизу после шумной ссоры с мужем, "то вы увидите картину совсем иначе", объясняет она.
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