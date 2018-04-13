"Arena Chișinău": кабмин утвердил условия государственно-частного партнерства

Еще один шаг был сделан для реализации проекта "Arena Chișinău". Правительство утвердило задачи и условия государственно-частного партнерства для разработки и строительства национальной спортивной арены и общие требования отбора частного партнера.

Основная цель государственно-частного партнерства – финансирование, проектирование, строительство, техническое оснащение и ввод в эксплуатацию многопрофильной арены, представляющей национальный интерес.

Согласно документу, вместимость арены составит не менее 4000 и не более 4100 мест, предусмотрены: парковка на 1000-1100 мест, отдельная зона для тренировок и небольших мероприятий, отдельная зона для крытого аквапарка, спа-процедур и фитнеса, олимпийский бассейн с трибуной минимум 500 мест (в соответствии со стандартами Международной федерации плавания (FINA), открытые теннисные корты (не менее 8), пункты общественного питания, инфраструктура, передает Молдпрес.

Строительство арены должно быть завершено в течение 12 месяцев с момента получения частным партнером разрешения на строительство.

У частного партнера должны быть как минимум три проектных и строительных проекта в течение последних пяти лет (2013-2017 гг.), стоимостью по меньшей мере 30 млн. евро за проект. В то же время у него должен быть опыт строительства подобных спортивных сооружений (арены, спортивные комплексы, стадионы) – минимум один проект, выполненный в течение последних пяти лет.

Минимальный средний годовой оборот частного партнера в строительной сфере установлен в размере 50 млн. евро в год за последние три года, доступ к линиям финансирования минимум 50 млн. евро от банковских учреждений или любых других авторитетных финансовых институтов.

Продолжительность выполнения договора государственно-частного партнерства составляет не менее 10 лет.