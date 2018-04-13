Строительную компанию в Киеве обстреляли из гранатомета

В центре Киева из противотанкового гранатомета обстреляли здание компании «Киевгорстрой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Общественное телевидение».

Информации о пострадавших пока нет. По данным СМИ, при взрыве пострадала входная группа отдела продаж строительной организации и фасад находящегося рядом ресторана. На месте происшествия нашли тубус от гранатомета, пишет lenta.ru

Здание строительной компании находится примерно к километре от Верховной рады и правительства страны. На месте взрыва работает полиция. Официальной информации о случившемся пока нет.