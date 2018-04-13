Пьяный турист потерял дорогу в отель и случайно забрался на Альпы

Пьяный турист по имени Павел случайно забрался на итальянские Альпы по дороге в отель. Об этом сообщает La Stampa.

30-летний мужчина из Эстонии заблудился ночью на горном курорте Червиния в Италии. Павел пропустил поворот к своей гостинице, и улица вывела его к горной трассе. В состоянии сильного алкогольного опьянения турист не заметил, что начал подниматься вверх по склону, и в результате оказался на высоте 2400 метров. Там он забрел в бар Igloo, выпил две бутылки воды и уснул на барной стойке.

Карабинеры и спасатели всю ночь вели поисковую операцию с собаками, вертолетом и дронами. Однако эстонца обнаружили только утром, когда владельцы заведения пришли на работу, пишет lenta.ru.

Местная полиция сообщила, что Павлу придется выплатить штраф.