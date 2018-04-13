В аэропорту Домодедово задержали блогера, пронесшего муляжи гранат ради шутки

Полицейские при досмотре ручной клади пассажира в аэропорту Домодедово обнаружили там муляжи гранат Ф-1 и пневматический пистолет. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Владельца "арсенала" и его спутника для дальнейшего разбирательства доставили в дежурную часть полиции аэропорта. Как выяснилось, один из молодых людей является блогером, занимающимся видеосъемкой розыгрышей людей. Видеоотчеты об этом он выкладывает в интернет. Идея пошутить в аэропорту и посмотреть на реакцию пассажиров, сотрудников авиационной безопасности и полиции принадлежит ему, а товарищ вызвался оказать помощь и для этого накануне шутники приобрели в одном из столичных торговых комплексов два муляжа гранаты Ф-1 и пневматический пистолет", - сказала она.

В отношении молодых людей полицейские возбудили дела об административном правонарушении по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности", передает ТАСС.