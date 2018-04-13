Костюму Цукерберга дали имя

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг появился на слушаниях в Конгрессе США в костюме слишком большого размера, который журналисты прозвали I’m Sorry Suit («костюм "прошу прощения"»). Об этом пишет New York Times.

Цукерберг надел синий костюм, который казался непропорционально большим для его фигуры. Воротник белой рубашки также был велик, а голубой галстук программист затянул слишком слабо, пишет lenta.ru

Журналисты отметили, что, вероятно, Цукерберг предпочел классический костюм привычным серым футболками и худи в знак уважения и негласного извинения перед пользователями Facebook. «Этот символический жест нес совершенно правильный посыл», — полагает нью-йоркский портной и автор издания Clothes and the Man Алан Флассер.