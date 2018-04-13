В центре столицы столкнулись легковушка и машина полиции

На перекрестке бульвар Штефан чел Маре и улицы Армянской произошло ДТП с участием полицейской машины.

По словам очевидцев, полицейские на высокой скорости проехали на красный сигнал светофора, не удостоверившись в том, что им уступили дорогу, а сирены были выключены.

В результате столкновения повреждения получила машина, которая ехала по правилам.

Обстоятельства ДТП выясняются.