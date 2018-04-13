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Европарламент поддержит Молдову и Украину в усилиях по реализации Соглашения об ассоциации с ЕС
// фото: Вести ПМР
14:43, 13 Apr 2018
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Европарламент поддержит Молдову и Украину в усилиях по реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, особенно в отношении верховенства закона и демократии.

Как передает Инфотаг, об этом заявила глава делегации Комитета по иностранным делам Европарламента Лайма Андрикиене (EPP, LT), по итогам визита в Молдову и Украину. Визит в Молдову состоялся с 6 по 9 апреля.

Согласно пресс-релизу Европарламента, результаты визита будут отражены в резолюциях Европарламента о внедрении Соглашения об ассоциации, которые будут подготовлены в конце этого года.

По словам Андрикиене, "политическая воля, ориентированная на проведение реформ в Молдове, будет поддержана ЕС, в том числе и Европейским парламентом".

"Мы выступаем за дальнейшее увеличение торгового оборота, а также за улучшение транспортной сети и более интенсивное объединение энергосистем РМ и ЕС для поддержки социального и экономического развития Молдовы на благо всех граждан", - сообщила она.




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