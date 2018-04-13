Филип: украинская сторона не сделает ничего, что может нанести вред экосистеме Днестра

Украинская сторона не будет предпринимать действий, которые способны навредить Днестру. Об этом рассказал в пятницу на заседании правительства премьер-министр Павел Филип, подводя итоги рабочего визита в Киев.

По его словам, помимо обсуждений закона о совместном контроле молдо-украинской границы и подписания двусторонних документов, важным вопросом было сохранение и развитие экосистемы реки Днестр.



"Мы не говорили об этом публично, но уже два с половиной года эта тема является ключевой во время встреч с коллегами из Украины" - сказал Филип.



Он отметил, что на заседании правительства, вслед за Украиной, одобрен состав молдавской Комиссии по устойчивому использованию и охране реки Днестр, передает Инфотаг.



"Эта комиссия очень важна и создана на основании взаимных договоренностей. Речь идет о ратификации Украиной Римского соглашения от 2012 г., на основе которого создана комиссия. Она уполномочена вести мониторинг и контроль того, что происходит на реке Днестр", - отметил он.



Филип сообщил, что благодаря ратификации Римского соглашения строительство шести гидроэлектростанций на Днестре невозможно без предварительной оценки последствий и согласия со стороны Молдовы.



"Мы уделяем большое внимания этому вопросу, и украинская сторона заверила нас, что не сделает ничего, что может нанести вред экосистеме Днестра. Это общее богатство, оно является основным источником водоснабжения не только для Кишинева, но и для Одессы, мы обязаны обеспечить наших потомков чистой водой", - заключил премьер-министр.