Молдова и Япония будут обмениваться информацией в таможенной сфере

Правительство Молдовы одобрило межправительственное соглашение об обмене информации с Японией в таможенной сфере.

Как сообщает Инфотаг, документ, который был утвержден на заседании правительства в пятницу, предусматривает активизацию обмена информацией в таможенной сфере путем предоставления взаимной административной помощи. Основной целью соглашения является обеспечение экономической безопасности и развитие торговых отношений.

Документ призван способствовать правильному применению таможенного законодательства, в том числе в области предотвращения, расследования и борьбы с нарушениями закона.

Подписание соглашения между двумя странами обусловлено ростом объема экспорта на японские рынки.

В 2017 году Республика Молдова экспортировала в Японию товаров на сумму 1 млрд. 90 млн. долларов , таким образом зарегистрировав 32%-ый рост по сравнению с 2016 годом.