Посольство США в Камбодже уволило 32 сотрудника за обмен порнографией

Посольство Соединенных Штатов в Камбодже отправило в отставку 32 сотрудника после того, как они были пойманы на обмене порнографическими материалами в неофициальной группе в приложении Facebook Messenger. Об этом агентству Reuters в пятницу, 13 апреля, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, участники группы обменивались видео и фотографиями порнографического содержания, в том числе с изображением несовершеннолетних, передает newsru.com.

Группу удалось разоблачить после того, как о ней рассказала дипломатам жена работника посольства. Сообщение об инциденте было передано в Федеральное бюро расследований (ФБР).

Среди 32 уволенных служащих - камбоджийцы и выходцы из страны с гражданством США. Некоторые из них были охранниками, другие занимались работой менеджеров. Дипломатов среди лишенных работы не оказалось. В поисках доказательств следователи изучили содержимое телефонов подозреваемых.

Скандал произошел на фоне роста напряженности между властями Камбоджи и Соединенных Штатов в связи с критикой Вашингтона из-за подавления оппозиции премьер-министром Хун Сеном, возмущенным, по его оценке, попытками США подорвать его правление. В Вашингтоне отрицают вмешательство во внутренние дела Камбоджи.

В Камбодже процветает детская проституция. За последние годы несколько иностранцев получили тюремные сроки за насилие над детьми. Изнасилования несовершеннолетних по-прежнему остаются серьезной проблемой в стране, говорилось в докладе Госдепартамента за 2016 год.

В Госдепе отказались комментировать увольнения в посольстве. Также неизвестно, сколько человек работает в дипмиссии, базирующейся в здании в центре столицы страны Пномпеня.