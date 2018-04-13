Кошелек или жизнь: трое жителей Окницы вымогали у мужчины 20 тысяч леев

Трое жителей города Окница в возрасте от 24 до 33 лет были задержаны за шантаж. Они вымогали 20 тысяч леев с молодого человека.

По данным полиции инцидент произошел в начале апреля. Злоумышленники затолкали 23-х летнего парня в машину и вывезли на озеро.

Там они пригрозили ему физической расправой и заставили подписать бумагу о несуществующем долге. Деньги он должен был собрать за две недели.

Жертва обратилась в полицию, и 12 апреля двоих преступников задержали в момент передачи средств. Третьего коллектора сейчас разыскивают правоохранители. Им грозит до 13 лет тюрьмы.