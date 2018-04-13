Летом в Молдове прекратят работу 14 железнодорожных станций

Молдавская железная дорога оптимизирует расходы. На лето 14 железнодорожных станций в стране прекратят работу, из-за отсутствия пассажиров. Соотвествующее решение принял сегодня кабмин.

По словам министра экономики, это позволит сэкономить до 25-ти миллионов леев в год. Кирилл Габурич подчеркнул, после того, как станции будет законсервированы, местные власти должны обеспечить жителей наземным транспортом.

Отметим, что 2016-ый год железные дороги закончили с убытками в 160 млн. леев. Это связанно и с 60-ти процентным падением пассажиропотока.