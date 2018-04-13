Обстрел киевского ресторана из гранатомета квалифицировали как хулиганство

В столице Украины 13 апреля около 2:00 неизвестные обстреляли из гранатомета одно из зданий, в котором находятся заведение общественного питания и офис строительной компании.

Преступление было совершено на улице Михаила Омельяновича-Павленко (бывш. Суворова). Пострадавших нет, сообщает официальный сайт МВД Украины.

В результате взрыва здание получило повреждения. Слышавшие взрыв очевидцы вызвали полицию. На место происшествия также прибыли следователи и взрывотехники, передает newsru.com.

По факту выстрела из гранатомета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). Однако в полиции отметили, что обвинение может быть переквалифицировано на другую статью после задержания подозреваемых, если будут выяснены их мотивы.

Как отмечает ТАСС, обстрелу подвергся дом, в котором находится отдел продаж строительной компании "Киевгорстрой", а также ресторан. Неподалеку от места происшествия, напротив обстрелянного дома , найден использованный тубус от гранатомета со стертыми идентификационными номерами. Полиция изучает записи камер наблюдения.

Также изъята запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован обстрел, и остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу