Прямо перед ним ехал армейский грузовик, который внезапно загорелся прямо на ходу. Водитель военного автомобиля экстренно затормозил и покинул транспортное средство, которое оказалось охвачено пламенем в считанные минуты.

В результате инцидента никто не пострадал, однако сгоревшая автоцистерна, использовавшаяся для перевозки воды, восстановлению не подлежит, пишет vesti.ru

Как отмечают местные СМИ, накануне инцидента, снятого на видео, произошло еще одно дорожное ЧП с американскими военными – на автостраде А4 два грузовика столкнулись с войсковым конвоем, один человек получил травмы и был госпитализирован.