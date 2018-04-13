Водитель скрылся от вымогателей, протаранив отдел полиции

В ворота московского отдела полиции врезался водитель, чтобы спастись от двух вымогателей, сидевших в его машине. Злоумышленники требовали от уроженца Средней Азии миллион рублей.

После аварии они попытались пересесть в другую машину и скрыться, но были задержаны полицейскими. У вымогателей изъят пневматический пистолет. Все это случилось в Зеленограде.

Двое вымогателей оказались жителями поселка Андреевка Солнечногорского района Подмосковья, уточняет РИА Новости.

Угрожая водителю расправой, злоумышленники сели в машину, приказав ехать в сторону Москвы. Водитель уличил момент для того, чтобы привлечь внимание полицейских, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ради этого он и допустил ДТП.