Какой будет погода на Радоницу

В Молдове в следующие дни будет хорошая и теплая погода. Как отметили синоптики, на Радоницу ожидается до 20-25 градусов днем и 5-10 градусов ночью.

Кратковременные дожди возможны в субботу, преимущественно в центральных и северных районах. На севере дождь пройдет и в понедельник, передает Молдпрес.

Такая температура воздуха сохранится и в первой половине следующей недели. В Молдове ожидается 18-23 градуса днем и 5-10 градусов ночью.

Метеорологи уточняют, что самый холодный апрель за весь период инструментальных измерений был в 1955 году, когда среднемесячная температура воздуха была в пределах +5,0 градуса (в Бричанах) и + 6,5 градуса (в Кэрпинень). Самый теплый апрель был в 2000 и 2016 годах в северной части страны, а также в 1950 и 2016 годах - в южной.