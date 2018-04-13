Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Основатель мессенджера также рассказал, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. По его словам, в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно.
Ведомству разрешили привести решение по иску в исполнение немедленно, не дожидаясь апелляции. Суд уже направил в ведомство постановление о блокировке мессенджера. Ведомство планирует начать эту процедуру немедленно.
Как отметили адвокаты, при подготовке к процессу судья допустил "процессуальные нарушения". По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Суд ходатайство отклонил. Они планируют обжаловать решение о блокировке. Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram шестого апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.
Защита компании утверждает, что требования предоставить ключи шифрования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера.
Дуров ранее заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
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Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md