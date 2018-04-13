Дуров прокомментировал блокировку Telegram

Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Основатель мессенджера также рассказал, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. По его словам, в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно.

Ранее суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Это связано с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ.

Ведомству разрешили привести решение по иску в исполнение немедленно, не дожидаясь апелляции. Суд уже направил в ведомство постановление о блокировке мессенджера. Ведомство планирует начать эту процедуру немедленно.

Юристы Telegram на заседание не явились. По их словам, Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием", передает РИА Новости

Как отметили адвокаты, при подготовке к процессу судья допустил "процессуальные нарушения". По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Суд ходатайство отклонил. Они планируют обжаловать решение о блокировке. Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram шестого апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

По мнению Роскомнадзора, действия руководства мессенджера угрожают интересам России и ее граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях. Сейчас ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.

Защита компании утверждает, что требования предоставить ключи шифрования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера.

Дуров ранее заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.