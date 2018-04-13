Киевлянин пытался переслать в Гонконг 24 кг купюр по одной гривне

Киевские таможенники изъяли 24 кг украинских гривен в одногривневых купюрах, которые житель украинской столицы пытался незаконно переслать в Гонконг. Об этом в пятницу, 13 апреля

По документам указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 килограмм. По факту во время таможенного досмотра таможенники обнаружили валюту Украины в купюрах номиналом 1 гривна, всего 36 тысяч банкнот, пишет korrespondent.net

Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр.

По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Деньги изъяты по этому протоколу, а материалы дела будут направлены в суд.