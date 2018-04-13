Xiaomi выпустила игровой смартфон с мощным процессором

Компания Xiaomi выпустила игровой смартфон Black Shark, ключевой особенностью которого является поддержка игрового контроллера Shark GamePad. Новинка базируется на топовом процессоре Snapdragon 845, и имеет от 6 до 8 Гб оперативной памяти. Об этом пишет Gizmochina.

По части других характеристик известно, что базовая версия смартфона имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, в то время, как топовая - 8 ГБ и 256 ГБ соответственно.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Работает гаджет под управлением JOY UI на базе Android 8 Oreo.

Основная камера является двойной, и имеет разрешение 12 и 20 Мп, а фронтальная - 20 Мп, пишет korrespondent.net

Стоимость гаджетов составляет 480 долларов для базовой модели, и 560 долларов - для топовой.