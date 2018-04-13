Почему "совы" рискуют умереть раньше "жаворонков"

Люди, предпочитающие ночной образ жизни, на десять процентов более склонны к ранней смерти, чем любители встать пораньше. К такому выводу пришли американские ученые из Северо-Западного университета, пишет журнал Sciencedaily.

В исследовании приняли участие около полумиллиона британцев. Ученые выяснили, что из-за хронического недосыпания у "сов" значительно больше шансов подорвать свое здоровье по сравнению с "жаворонками". Люди, предпочитающие поздний подъем, также склонны чаще болеть.

В подстроенном под "жаворонков" мире ежедневными ранними подъемами "совы" подвергают свой организм стрессу. "Эту проблему больше игнорировать нельзя", считает биолог Мальком фон Шанц. По мнению исследователя, обществу следует пересмотреть рабочий режим для "сов", позволяя таким людям позже приходить и уходить с работы.

Ученые выяснили, что на формирование "утреннего или вечернего" типа личности в равной степени влияют генетика и окружающая среда. Медики рекомендуют "совам" строго придерживаться определенного распорядка дня, а также стараться заниматься важными делами пораньше утром.

Ранее ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна выяснили, что правильно составленное расписание сна значительно улучшает продуктивность, а также позволяет чувствовать себя бодрым и здоровым, передает РИА Новости.