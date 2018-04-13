В Киеве возле детской площадки нашли гранату

Возле детской площадки в Киеве обнаружили немецкую ручную гранату времен Первой мировой войны. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщила пресс-служба ГУ ГосЧС в Киеве.

"В Подольском районе, на ул. Ветряные горы, 21/7, между жилым домом и детской площадкой обнаружили немецкую ручную гранату (НРГ) и патроны калибра 7,62 мм - 4 шт., времен Первой мировой войны", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования. Пиротехники изъяли боеприпасы и уничтожили их на полигоне, пишет korrespondent.net

Также в последние дни в Киеве обнаружили еще несколько боеприпасов.

Так, в Голосеевском районе столицы, на ул. Заболотного, в лесу была обнаружена ручная граната РГД времен Второй мировой войны.

А в Шевченковском районе Киева, на ул. Тургеневской, 71, в хозяйственном здании обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 времен Второй мировой войны.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 89 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.