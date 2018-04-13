В национальном лесном фонде проведут ревизии

Агентство "Moldsilva" в течение апреля проведет ревизии в национальном лесном фонде.

Как сообщили в ведомстве, контроль предусматривает проверку ситуации о незаконной вырубке деревьев, оснащении противопожарным оборудованием, уровне работ по уборке и благоустройству лесного фонда. Также будет проверяться состояние лесных дорог и подъездных путей к лесонасаждениям.

В апреле специалисты лесного хозяйства проконтролируют лесозаготовки, выдачу древесной массы, хранение семян, посев в питомниках, закладку лесных культур, передает Молдпрес.

«Moldsilva» обращает внимание, что осенне-зимние лесозаготовки проводятся с 15 апреля по 1 мая. В этот же период проводятся работы по восстановлению и закладке лесов в первой половине 2018 года.

Так, в Республике Молдова планируется посадка лесных культур на площади 402 га, помощь в естественном восстановлении – на 2659 га, подготовка почвы – на 484 га, посев в питомнике – на 20 га, предстоит собрать более 3000 кг семян.