Следить за общественным порядком на Радоницу будут более трех тысяч полицейских

На Радоницу более 3000 полицейских будут задействованы в соблюдении общественного порядка и для обеспечаения безопасности дорожного движения. Об этом объявил сегодня в ходе пресс-конференции главный специалист Центра мониторинга дорожного движения Павел Апостол.

По его словам, будут удвоены патрульные экипажи на подъездах к столице.

«Сегодня поток автомобилей будет больше при выезде из столицы, а в понедельник уже на въезде. Мы призываем водителей соблюдать рекомендации патрульных полицейских. Если поток будет слишком большим, будет обеспечено сопровождение колонн транспорта. Водителям настоятельно рекомендуют не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не превышать скорость», - отметил Апостол.

В свою очередь, глава Отдела по предупреждению Главного управления общественной безопасности ГИП Даниела Бузату призвала граждан закрывать двери, балконные двери, окна и форточки, уходя из дома.

«Квартирные кражи и грабежи учащаются именно в период праздников. Покидая дом, не сообщайте об этом посторонним. Важно, чтобы дети не открывали двери посторонним лицам. Так же, просим граждан быть внимательней с сумками и кошельками. Не оставляйте ценности в автомобилях, избегайте людей с антисоциальным поведением и групп лиц, потребляющих алкогольные напитки. При возникновении конфликтов, сообщайте в полицию», - рекомендует Бузату.

В период пасхальных праздников в прошлом году было зарегистрировано почти 120 преступлений, большинство из которых – кражи, передает Молдпрес.