Украиинскте полицейские спасли "человека-паука", у которого "затянулись праздники"

В Запорожье патрульные спасли мужчину, который пытался попасть на 4 этаж через балконы.

Как говорится в сюжете ТСН, копов вызвали прохожие, которые увидели, что неизвестный карабкается по стене. Полицейские выяснили, что мужчину зовут Михаил, он живет в этом же доме, а наверх полез, потому что просто забыл ключи от своей квартиры.

Смельчака, который уже преодолел три этажа, пытались убедить дождаться спасателей, но мужчина на это не обращал внимания. Патрульные забежали в квартиру, где на перилах балкона стоял человек.

После длительных уговоров его затащили в середину. По словам соседей, у мужчины слишком затянулись праздники – трезвым его не видели аж с Пасхи, пишет УНИАН.



