Жителя Бричан завербовали контрабандистом за 250 евро

Молодому человеку пообещали заплатить за соучастие в незаконной перевозке табачных изделий.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, вчера стражи границы заметили мужчину, который направлялся в сторону реки Прут, а в 200 метрах остановился у стога кукурузной соломы.

После он стал прятать 4 коробки, битком забитые сигаретами марки “Ритм”. Сотрудники пограничной полиции задержали его с поличным.

В ходе расследования оказалось, что 25-летний житель Бричан был задействован в преступной схеме, связанной с контрабандой табачных изделий. На допросе он рассказал органам правопорядка, что в схему его вовлёк неизвестный ему гражданин Румынии.

Роль молдаванина заключалась в переносе сигарет к берегу реки Прут. За эту “должность” ему обещали 250 евро. В результате дополнительного расследования было установлено, что молодой человек ранее привлекался к ответственности за подобные правонарушения.

Вся партия сигарет, которая оценивается приблизительно в 25 тысяч леев, была изъята. По результатам расследования будет определена мера наказания по факту соучастия в контрабанде. Пограничная полиция работает над выявлением всех причастных к этому делу, пишет aif.md.



