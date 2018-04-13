Гражданка Молдовы попала в ДТП в Венгрии

Сотрудники SMURD Генинспектората про чрезвычайным ситуациям осуществляют трансграничную миссию по доставке на родину гражданки Молдовы, пострадавшей в ДТП в Венгрии.

38-летняя женщина получила множественные травмы при аварии в городе Матесалька.

Помощь экипажа SMURD понадобилась для того, чтобы доставить ее домой в стабильном состоянии. На протяжении всего пути в Молдову за ее состоянием будут следить врачи.

В Молдову пострадавшую должны доставить сегодня вечером. Она будет определена в Больницу скорой медицинской помощи в Кишиневе, пишет aif.md

По данным Генинспектората про чрезвычайным ситуациям, это уже 14 трансграничная миссия по доставке в Молдову раненых заграницей ее граждан.





