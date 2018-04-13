Водитель компании по транспортировки воды пытался нелегально ввезти в Молдову инструменты и автомобильные аксессуары

Водитель компании, занимающейся транспортировкой бутилированной воды, попытался нелегально ввезти в Молдову несколько механических инструментов и автомобильные аксессуары.

Случай зафиксирован на таможне “Скулень”. Заподозрив неладное, ее сотрудники подвергли сканированию транспортное средство, в ходе которого обнаружилось его “лишнее” содержимое, пишет aif.md

Контрабандный товар был спрятан между упаковками с водой, на него у водителя не было никаких документов о происхождении. Все незаконные товары были изъяты, а водитель получил наказание согласно Кодексу о правонарушениях. Также нарушении были извещены компания-владелец грузовика и экономический агент, являющийся получателем груза воды.



