Водитель компании, занимающейся транспортировкой бутилированной воды, попытался нелегально ввезти в Молдову несколько механических инструментов и автомобильные аксессуары.
Случай зафиксирован на таможне “Скулень”. Заподозрив неладное, ее сотрудники подвергли сканированию транспортное средство, в ходе которого обнаружилось его “лишнее” содержимое, пишет aif.md
Контрабандный товар был спрятан между упаковками с водой, на него у водителя не было никаких документов о происхождении. Все незаконные товары были изъяты, а водитель получил наказание согласно Кодексу о правонарушениях. Также нарушении были извещены компания-владелец грузовика и экономический агент, являющийся получателем груза воды.
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md