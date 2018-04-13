Семья из Рыбницы изготавляла наркотики у себя дома

В Рыбнице супружеская пара организовала дома настоящий наркопритон. Они не только употребляли дома наркотические вещества, но и изготавливали их.

Получив информацию, сотрудники полиции наведались в частный дом по переулку Пушкина, где проживает супружеская пара. В доме 41-летнего мужчины и его 30-летней супруги наши целый “арсенал” наркоманов.

В ванной комнате полицейские обнаружили бумажные свёртки с измельчённым растением и шприцы с жёлтой жидкостью. Во время обыска мужчина пытался избавиться от улик и вылил подозрительный раствор.

В подвале супружеской пары нашли сумку с коноплёй и банку с зелёной жидкостью. Мужчина признался, что обнаруженные вещи принадлежат ему, он их использовал для изготовления наркотических средств, которые впоследствии употреблял.

Правоохранительные органы изъяли все предметы и отправили на экспертизу. По результатам исследования будет установлена мера пресечения для супругов, пишет aif.md





