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Кровавый развод: мужчина убил жену и тещу и попытался свести счеты с жизнью
// фото: Global Look Press
17:22, 13 Apr 2018
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В Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства убийства двух женщин, передает РИА Новости со ссылкой на региональное Следственное управление СК.

По версии следствия, вечером 12 апреля в селе Пожарки мужчина поссорился с женой, ударил ее ножом несколько раз, а затем набросился на тещу. Оба тела он перенес в сарай, потом поехал в соседнее село и там попытался свести счеты с жизнью. Перед этим он позвонил родственникам и рассказал о преступлении, те вызвали полицию. Приехавшие вовремя полицейские спасли убийце жизнь и задержали его, пишет vesti.ru

По предварительным данным, незадолго до трагедии погибшая женщина написала заявление о разводе. Ее муж, который развода не хотел, угрожал ей убийством.




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