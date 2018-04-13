Huawei представит гнущийся смартфон в ноябре

Huawei может представить складной смартфон в ноябре 2018 года. Китайцы хотят опередить Samsung и стать первой компанией, показавшей гнущийся девайс. Об этом сообщает ETNews.

Отметим, что анонс не говорит о скором выходе. Компания лишь покажет публике смартфон в новой форме. Так делала Apple с беспроводной зарядкой — компания представила её прошлой осенью, но до сих пор не выпустила, пишет life.ru

Известно, что Samsung представит складной смартфон в начале 2019 года. Apple также запатентовала подобное устройство. Отметим, что один из главных производителей дисплеев LG зарегистрировал гнущийся OLED-экран для таких устройств.