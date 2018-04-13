Британские ученые: кружка пива в день может сократить жизнь на полгода

Новое масштабное исследование британских ученых показало, что употребление алкоголя в количествах, соответвующих кружке пива или бокалу вина в день, может сократить жизнь.

Проанализировав данные 600 тысяч человек, употребляющих спиртное, ученые пришли к выводу, что употребление от пяти до 10 стандартных доз спиртных напитков в неделю может сократить жизнь примерно на полгода, а более 18 - отнять до пяти лет.

По словам экспертов, результаты исследования ставят под сомнение распространенную идею о том, что пить "в меру" полезно.

Ученые сравнили состояние здоровья и питейные привычки употребляющих алкоголь в 19 странах и вычислили, насколько короче станет жизнь респондентов, если они будут продолжать пить привычным для себя образом после 40 лет.

Исследователи также выделили верхний лимит, после которого риск смерти стремительно возрастает. По данным ученых, это 12,5 условных единиц алкоголя в неделю - что соответствует 2,5 л пива или пяти бокалам по 175 мл вина средней крепости, пишет ВВС.

Однако при этом любое количество спиртного вызывает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, считают исследователи.

Каждые 12,5 единиц алкоголя в неделю повышают риск возникновения:

Инфаркта - на 14%

Гипертонии со смертельным исходом - на 24%

Сердечной недостаточности - на 9%

Разрыва аневризмы аорты со смертельным исходом - на 15%

Было установлено, что алкоголь может понизить риск возникновения несмертельных болезней сердца, но, по словам ученых, этот положительный момент нивелируется повышением риска развития других форм сердечных заболеваний.

Масштабное исследование ставит под сомнение утверждение о том, что "умеренное употребление" может пойти на пользу, считают эксперты.

Ранее другие ученые утверждали, что красное вино может улучшить работу сердца. Однако предупреждали при этом, что его польза может быть переоценена.