Мужчина заплатил 90 тысяч рублей, чтобы стать русалкой. ФОТО

Знакомец, это Кристиан Риэл – ярый фанат диснеевского мультфильма про русалочку Ариэль. В детстве Кристиан был настолько очарован образом Ариэль, что всю жизнь мечтал превратиться в русалочку.

Прошли годы, мальчик вырос, но он никогда не переставал мечтать. И вот недавно Кристиану выпал шанс осуществить свою детскую мечту.

Как-то он случайно натолкнулся в интернете на магазин по продаже силиконовых хвостов. Кристиан, не раздумывая, заказал себе такой.

Как пишет interesnoznat.com, покупка обошлась ему в сумму около 90 тысяч рублей. Теперь хвост является неотъемлемой частью его жизни.

Он принимает с ним ванну, надевает его, когда ходит на пляж и удивляет своим видом окружающих.

Однако его нисколько не волнует реакция людей, ведь теперь он является героем своей любимой сказки.