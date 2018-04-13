В канадской провинции Альберта удалось запечатлеть редкое природное явление, во время которого облако накрывало горизонт, словно цунами.
Видео облаков, которое сняла местная жительница, доступно на канале Caters Clips.
Как сообщает УНИАН, редкое природное явление впоследствии спровоцировало сильный снегопад, который продолжался несколько часов.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md