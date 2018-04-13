Гольфстрим ослаб до минимума за последние 1600 лет

Циркуляция Атлантического океана, который несет теплые течения в высокие широты Северного полушария, замедляется из-за климатических изменений. Команда немецких ученых предполагает, что самые страшные последствия уже вступили в силу.

Циркуляция Атлантического океана в среднем снизилась с середины 20-го века до «нового рекордного минимума», как заключают эксперты из Потсдамского института (Германия). Это может быть вызвано таянием ледникового покрова Гренландии, что является еще одним следствием изменения климата, которое влияет на течения океана, в том числе Гольфстрим.

Стефан Раммсторф (Stefan Rahmstorf), автор исследования и профессор Потсдамского института, объясняет, что поток в северной части Гольфстрима подталкивает воды к побережью Европы и копит их там. Но по мере ослабления уровня воды часть ее течет обратно к Восточному побережью США.

Раммсторф считает, что течение будет ослабевать и дальше, пока циркуляция не остановится полностью, и это будет один из самых печальных сценариев, передает naukatv.ru.