Представители гражданского общества обеспокоены тратой в размере 1,8 миллиона леев на ковер из цветов

Возомнившие себя великими представителями гражданского общества забеспокоились о потраченных на ковер цветов 1,8 миллиона леев.

О том, как споры о ковре цветов, установленном в сквере Кафедрального собора Кишинева, взорвали молдавский сегмент интернета, написал молдавский блогер Евгений Лукьянюк. После того, как деревья побелили розовой известью по инициативе одной дамы из «Зеленого хозяйства», сотрудники этого ведомства снова в центре внимания. Только на этот раз и.о. мэра обвиняют в том, что она потратила около 2 миллионов леев на ковер из цветов в сквере Кафедрального собора, - пишет блогер. Лукьянюк приводит цифры из муниципального бюджета. Так, на посадку цветов в 2018 году предусмотрено 3 миллиона 200 тысяч леев. Цветы ковра, который установили на 5 дней в центре, затем будут распределены по всему Кишиневу. Инсталляцию сделали из цветов, которые в любом случае планировалось закупить, - отмечает Лукьянюк. Блогер напоминает, что ковер составлен из 200 тысяч горшочков. Каждый стоит 9 леев. Всего было потрачено 1 800 000 леев. Между тем, на сельскохозяйственном рынке Трушен один горшок стоит около 15 леев.Вчера я увидел много подлиз, возомнивших себя великими представителями гражданского общества, в том числе из сферы «молдавской журналистики», которые спекулировали на этой цифре. Грустно. Потом они же будут рассказывать об явлении «фейк» новостей, которые они сами и запускают, - написал блогер.