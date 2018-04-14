Возомнившие себя великими представителями гражданского общества забеспокоились о потраченных на ковер цветов 1,8 миллиона леев.
О том, как споры о ковре цветов, установленном в сквере Кафедрального собора Кишинева, взорвали молдавский сегмент интернета, написал молдавский блогер Евгений Лукьянюк. После того, как деревья побелили розовой известью по инициативе одной дамы из «Зеленого хозяйства», сотрудники этого ведомства снова в центре внимания. Только на этот раз и.о. мэра обвиняют в том, что она потратила около 2 миллионов леев на ковер из цветов в сквере Кафедрального собора, - пишет блогер. Лукьянюк приводит цифры из муниципального бюджета. Так, на посадку цветов в 2018 году предусмотрено 3 миллиона 200 тысяч леев. Цветы ковра, который установили на 5 дней в центре, затем будут распределены по всему Кишиневу. Инсталляцию сделали из цветов, которые в любом случае планировалось закупить, - отмечает Лукьянюк. Блогер напоминает, что ковер составлен из 200 тысяч горшочков. Каждый стоит 9 леев. Всего было потрачено 1 800 000 леев. Между тем, на сельскохозяйственном рынке Трушен один горшок стоит около 15 леев.Вчера я увидел много подлиз, возомнивших себя великими представителями гражданского общества, в том числе из сферы «молдавской журналистики», которые спекулировали на этой цифре. Грустно. Потом они же будут рассказывать об явлении «фейк» новостей, которые они сами и запускают, - написал блогер.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md