Экономическим агентам страны станет легче работать

Правительство Молдовы в пятницу, 13 апреля, утвердило План действий по внедрению в 2018-2020 годах Стратегии реформы регулирования предпринимательской деятельности. Запланированные меры обеспечат более благоприятную среду для экономических агентов страны.

План предусматривает продолжение оптимизации регулирования административных процедур. В таможенной и налоговой сферах будет внедрена онлайн-регистрация независимой деятельности в информационной системе Государственной налоговой службы, а также единый счет налогоплательщика.

Кроме того, будут упрощены и унифицированы процедуры таможенного оформления товаров, разработан новый Таможенный Кодекс, внедрено Единое окно на границе и компьютеризированная система транзита.

В сфере разрешительных документов планируется открыть единые окна в районах страны с тем, чтобы упростить доступ предпринимателей к необходимым услугам. Документ также предусматривает продолжение реформы государственных проверок, в том числе реорганизацию Госрегистра проверок с тем, чтобы контроль деятельности экономических агентов планировался и мониторизировся на центральном уровне.

Предусмотрены также меры по внедрению Среднесрочной программы разработки урбанистических планов на уровне населенных пунктов на 2017-2020 годы и обеспечение свободного доступа к техническим нормативам строительства.

Другие меры предусматривают улучшение взаимодействия с представителями бизнес-среды и гражданского общества и их вовлечение в процесс разработки реформ.

Стратегия реформы регулирования предпринимательской деятельности на 2013-2020 годы основывается на трех основных задачах: развитии упрощенной системы регулирования, развитии стимулов для эффективного внедрения реформ, улучшении взаимодействия и привлечении заинтересованных сторон к участию в реформах,читать далее https://www.kp.md/daily/26818/3855243/