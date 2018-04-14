Правительство Молдовы в пятницу, 13 апреля, утвердило План действий по внедрению в 2018-2020 годах Стратегии реформы регулирования предпринимательской деятельности. Запланированные меры обеспечат более благоприятную среду для экономических агентов страны.
План предусматривает продолжение оптимизации регулирования административных процедур. В таможенной и налоговой сферах будет внедрена онлайн-регистрация независимой деятельности в информационной системе Государственной налоговой службы, а также единый счет налогоплательщика.
Кроме того, будут упрощены и унифицированы процедуры таможенного оформления товаров, разработан новый Таможенный Кодекс, внедрено Единое окно на границе и компьютеризированная система транзита.
В сфере разрешительных документов планируется открыть единые окна в районах страны с тем, чтобы упростить доступ предпринимателей к необходимым услугам. Документ также предусматривает продолжение реформы государственных проверок, в том числе реорганизацию Госрегистра проверок с тем, чтобы контроль деятельности экономических агентов планировался и мониторизировся на центральном уровне.
Предусмотрены также меры по внедрению Среднесрочной программы разработки урбанистических планов на уровне населенных пунктов на 2017-2020 годы и обеспечение свободного доступа к техническим нормативам строительства.
Другие меры предусматривают улучшение взаимодействия с представителями бизнес-среды и гражданского общества и их вовлечение в процесс разработки реформ.
Стратегия реформы регулирования предпринимательской деятельности на 2013-2020 годы основывается на трех основных задачах: развитии упрощенной системы регулирования, развитии стимулов для эффективного внедрения реформ, улучшении взаимодействия и привлечении заинтересованных сторон к участию в реформах,читать далее https://www.kp.md/daily/26818/3855243/
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md