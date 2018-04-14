Скончался режиссер Милош Форман

Двукратный лауреат премии "Оскар", чешский и американский режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет.

"Он скончался тихо, в окружении семьи и друзей", - сообщила его жена Мартина, добавив, что он умер после короткой болезни.

Его самый известный фильм "Пролетая над гнездом кукушки" получил все пять главных наград Американской киноакадемии - за лучшую картину, сценарий, режиссуру и игру двух актеров. Он был снят по одноименному роману Кена Кизи.

Среди других его прославившихся картин - "Амадей", "Народ против Ларри Флинта" и "Вальмон", передает ВВС.

Форман наряду с Романом Полански стал одним из самых успешных европейских иммигрантов в Голливуде, однако продолжал олицетворять связь западного и восточного киномиров.

"Во всех фильмах Формана можно найти следы переживаний человека, выросшего при оккупациях и тоталитарных режимах. Темы общественного лицемерия, двойной морали, сумасшедшего дома как модели государства проходят через многие его ленты - от "Кукушки" до "Ларри Флинта", - писал о нем кинокритик Андрей Плахов.